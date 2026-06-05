Napoli cosa cambia per le corsie laterali | il piano di Manna

Giovanni Manna sta raccogliendo informazioni su Anan Khalaili, Brooke Norton-Cuffy e Dodo, ma ha deciso di rinviare ogni decisione fino al confronto con Massimiliano Allegri. Gli azzurri cercano un esterno che possa fare da vice Di Lorenzo e garantire continuità nella fascia destra. Secondo ‘Sky Sport’, tuttavia, ancora non è arrivato il momento di andare a stringere, ma sono tutti nomi concreti. La strategia attuale è quella di raccogliere informazioni e sondare la disponibilità dei diretti interessati. Il club non ha alcuna fretta: l’eredità del laterale è pesante e l’investimento dovrà garantire affidabilità immediata e futuribilità. Napoli e la fascia destra: Allegri farà la scelta finale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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