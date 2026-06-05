Napoli cosa cambia per le corsie laterali | il piano di Manna

Da spazionapoli.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il piano di Giovanni Manna per le corsie laterali a Napoli prevede un approfondimento sui profili di alcuni giocatori, tra cui Khalaili, Norton-Cuffy e Dodo. Tuttavia, la decisione finale è stata rimandata in attesa di un confronto con l’allenatore. Al momento non ci sono annunci ufficiali riguardo a eventuali acquisti o cessioni. La situazione rimane in fase di valutazione, senza ulteriori dettagli pubblicamente disponibili.

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Giovanni Manna sta raccogliendo informazioni su Anan Khalaili, Brooke Norton-Cuffy e Dodo, ma ha deciso di rinviare ogni decisione fino al confronto con Massimiliano Allegri. Gli azzurri cercano un esterno che possa fare da vice Di Lorenzo e garantire continuità nella fascia destra. Secondo ‘Sky Sport’, tuttavia, ancora non è arrivato il momento di andare a stringere, ma sono tutti nomi concreti. La strategia attuale è quella di raccogliere informazioni e sondare la disponibilità dei diretti interessati. Il club non ha alcuna fretta: l’eredità del laterale è pesante e l’investimento dovrà garantire affidabilità immediata e futuribilità. Napoli e la fascia destra: Allegri farà la scelta finale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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