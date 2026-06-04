Vlahovic ha deciso di lasciare la Juventus, ma il Napoli ha deciso di non procedere con l'acquisto. Il club azzurro ha rifiutato le richieste economiche dell'entourage del giocatore, tra cui un premio alla firma di 20 milioni di euro. La trattativa non è andata avanti e il trasferimento non si è concretizzato.

Vlahovic lascia la Juve, ma è fuori dai piani del Napoli: il club azzurro rifiuta le richieste economiche dell’entourage del serbo, compreso un premio alla firma da 20 milioni. Vlahovic e le cifre impossibili: il Napoli si ferma. La Juventus non si è mai avvicinata alle pretese del procuratore Darko Ristic e del padre di Dusan Vlahovic. L’entourage del serbo chiede un ingaggio da top player più un bonus alla firma di circa 20 milioni. Una richiesta che il Napoli ha deciso di non seguire, preferendo investire diversamente le risorse disponibili per l’estate. Giovanni Manna e Max Allegri hanno concordato una linea comune: nessun inseguimento verso cifre ritenute sproporzionate rispetto alla strategia del club. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Vlahovic al Napoli? Scelta fatta: svelato il piano di Manna

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[DiMarzio] Non è stato raggiunto alcun accordo tra la Juventus e Vlahovic, non ci saranno ulteriori incontri e l'attaccante partirà reddit