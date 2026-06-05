Calciomercato Roma operazione corsie laterali | Mitaj resta un obiettivo

Sul calciomercato della Roma, Mitaj rimane un obiettivo per le corsie laterali. La società sta lavorando per rinforzare il reparto offensivo, con l’arrivo di Tony d’Amico che dovrebbe essere ufficializzato a breve. Nel frattempo, le trattative e le operazioni di mercato proseguono anche in modo riservato, senza annunci ufficiali. Il tecnico ha espresso interesse per alcuni profili, mentre i dirigenti continuano a monitorare diverse opzioni sul mercato.

Al di là degli sforzi della società – mister Gasperini in primis – per portare alla Roma nuovi rinforzi per il reparto offensivo, e in attesa dell’arrivo di Tony d’Amico, ormai imminente, il mercato continua a muoversi anche sotto traccia. Il primo tassello da posizionare sullo scacchiere giallorosso non può che essere quello dell’ esterno sinistro, dopo il ritorno di Kostas Tsimikas in cLiverpool che ha lasciato la fascia sguarnita. Angelino, l’anno prossimo, sarà con tutta probabilità il titolare di diritto della fascia mancina, è vero, ma un comprimario sarà necessario: ecco che torna a gran voce il nome di Mario Mitaj dall’Al-Ittihad. Mitaj-Roma: la situazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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