Napoli | camper medico in Piazza Garibaldi per 100 visite gratuite
Un camper medico è stato posizionato in Piazza Garibaldi a Napoli, offrendo 100 visite gratuite. Le persone interessate possono partecipare presentandosi sul posto, senza bisogno di prenotazione. All’interno del veicolo vengono effettuati esami diagnostici come controlli della pressione, analisi del sangue e visite di base. Il servizio è rivolto a chi desidera sottoporsi a controlli sanitari senza costi, fino a esaurimento delle visite disponibili.
Come accedere gratuitamente a uno dei 100 check-up disponibili?. Quali esami diagnostici specifici vengono eseguiti all'interno del camper?. Chi può partecipare all'iniziativa senza incorrere in esclusioni mediche?. Dove si sposterà il tour dopo la tappa di Napoli?.? In Breve Venerdì 5 giugno dalle 13:00 alle 19:00 e sabato 6 giugno dalle 10:00 alle 16:00.. Servizi diagnostici includono ecografie, Pap-test e consultazioni con ginecologi specialisti.. Accesso limitato a donne maggiorenne senza gravidanza o patologie croniche recenti.. Tour prosegue a Matera 12-13 giugno, Bari 19-20 giugno e Foggia 26-27 giugno.. Un camper medico sosta in Piazza Garibaldi per la prevenzione ginecologica femminile. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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