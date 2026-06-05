Napoli | camper medico in Piazza Garibaldi per 100 visite gratuite

Notizia in breve

Un camper medico è stato posizionato in Piazza Garibaldi a Napoli, offrendo 100 visite gratuite. Le persone interessate possono partecipare presentandosi sul posto, senza bisogno di prenotazione. All’interno del veicolo vengono effettuati esami diagnostici come controlli della pressione, analisi del sangue e visite di base. Il servizio è rivolto a chi desidera sottoporsi a controlli sanitari senza costi, fino a esaurimento delle visite disponibili.