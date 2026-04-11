A Napoli si svolge il Villaggio della Salute, un evento aperto a tutta la cittadinanza che offre visite mediche e esami gratuiti in piazza. L’iniziativa si svolge in concomitanza con il Lions Day, durante il quale vengono messe a disposizione delle persone prestazioni sanitarie gratuite. L’evento si tiene in spazi aperti e si rivolge a chi desidera sottoporsi a controlli senza prenotazioni o costi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Domenica 12 aprile, la magica piazza del Plebiscito a Napoli ospiterà il rinomato Lions Day, un evento di grande importanza dedicato al benessere dei cittadini. Questa giornata sarà caratterizzata da visite e esami medici gratuiti, in un’atmosfera di solidarietà, inclusione sociale e prevenzione. L’appuntamento rappresenta un’opportunità unica per gli abitanti di Napoli e dei dintorni di effettuare controlli sanitari senza alcun costo, promuovendo la salute e la consapevolezza collettiva. Per l’intera giornata, la celebre piazza partenopea si trasformerà in un’immensa esfera di accoglienza e supporto, offrendo una gamma di servizi e attività dedicate a tutti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Villaggio della Salute a Napoli: visite gratuite e esami in piazza per tutti.

Si sposta San Salvo la casa della salute mobile della Asl: screening e visite a gratuite in piazzaDa martedì 24 febbraio e fino a martedì 3 marzo (domenica 1° marzo esclusa), il personale a bordo del van sarà a disposizione degli assistiti per...

Visite mediche gratuite per la prevenzione del tumore al seno: appuntamento in piazza Dante a NapoliEcografie e consulenze gratuite venerdì 6 marzo dalle ore 9 alle 15 in piazza Dante, organizzate dall'Istituto Pascale.

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A Napoli apre il Villaggio della Salute: un giorno di visite e esami in piazza, gratis per tuttiDomenica 12 aprile, in piazza del Plebiscito a Napoli, si rinnova l’appuntamento con il Lions Day, la giornata dedicata alle visite e agli esami gratis per i cittadini, in un contesto di solidarietà, ... msn.com

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