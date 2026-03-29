Nel quartiere di Barriera di Milano a Torino, un camper medico ha fornito cure dentistiche gratuite a quindici pazienti. L'iniziativa si è svolta in una giornata dedicata all'assistenza sanitaria senza costi, rivolgendosi a persone che non potevano permettersi le visite odontoiatriche. L'evento ha coinvolto operatori sanitari e cittadini della zona, senza coinvolgere altre strutture o enti pubblici.

Una giornata di cure dentistiche gratuite si è svolta nel quartiere torinese di Barriera di Milano, portando soccorso a chi non può permettersi il costo delle visite. Davanti al centro Digit@TO in via Maddalene 30, un camper attrezzato ha accolto circa una quindicina di pazienti tra adulti e bambini per screening, otturazioni e detartrasi. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra le associazioni ACP e Wec, che hanno messo a disposizione il loro spazio fisico per ospitare l’ambulatorio mobile dell’associazione Amico. Il dottor Roberto Di Benedetto, presidente di quest’ultima organizzazione, ha spiegato come l’obiettivo sia quello di raggiungere chiunque abbia difficoltà economiche nell’accesso alle cure mediche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino: camper medico offre cure gratuite a 15 pazienti in Barriera

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