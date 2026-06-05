Il centrocampista camerunese Anguissa potrebbe lasciare il Napoli. La società sta considerando possibili sostituti, tra cui Rios e Javi Guerra. La decisione sulla partenza del giocatore dipende ancora da sviluppi non annunciati ufficialmente. La situazione riguarda esclusivamente il mercato in entrata e in uscita, senza conferme definitive al momento. La società monitora le opzioni per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione.

Il futuro del centrocampista camerunese Anguissa resta incerto: il club azzurro valuta già le alternative per la mediana. Il futuro di Frank Anguissa continua a essere uno dei temi più discussi in casa Napoli. Nonostante il prolungamento contrattuale fino al 2027, ottenuto grazie all’attivazione dell’opzione prevista nell’accordo, la permanenza del centrocampista camerunese non è più una certezza assoluta e una possibile cessione nel corso dell’estate resta un’ipotesi concreta. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Negli ultimi mesi sembrava possibile un rinnovo più lungo e strutturato, ma le trattative non hanno registrato sviluppi significativi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Napoli, Anguissa può partire: Rios e Javi Guerra tra i possibili sostituti

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