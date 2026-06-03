Napoli Manna a lavoro per accontentare Allegri | occhi su Dodò sprint per Javi Guerra in caso di addio di Anguissa

Un dirigente del Napoli sta lavorando per accontentare l’allenatore, con l’obiettivo di rinforzare la squadra. Si stanno monitorando alcune opzioni, tra cui un esterno difensivo, che potrebbe arrivare in caso di partenza di un centrocampista chiave. Si sta inoltre accelerando per un attaccante, pronto a inserirsi nel mercato se il centrocampista dovesse lasciare il club.

Vlahovic Juve, è finita: nessun accordo per il rinnovo, il serbo lascia i bianconeri a zero! Calciomercato Atalanta, Sarri vara il 4-3-3. Addio Ederson, scatta la caccia ai nuovi rinforzi a centrocampo. C’è il nome dal Brasile! Hojlund è ufficialmente del Napoli! Attaccante acquistato a titolo definitivo dal Manchester United, quanto spendono gli azzurri Pinna a CagliariNews24: «I bambini fanno giocate schematiche, all’estero invece giocano a chi fa più gol! Avere Canzi è stata una fortuna per me» Vlahovic Juve, è finita: nessun accordo per il rinnovo, il serbo lascia i bianconeri a zero! Calciomercato Atalanta, Sarri vara il 4-3-3. Addio Ederson, scatta la caccia ai nuovi rinforzi a centrocampo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Napoli: Italiano sorpassa Allegri, chi sarà il nuovo tecnico

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