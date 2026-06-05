Napoli Allegri pronto a rilanciare diversi calciatori | Lucca e Marin osservati speciali

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri come allenatore, alcuni calciatori del Napoli potrebbero rientrare nelle rotazioni principali. In particolare, sono stati osservati con attenzione due calciatori, considerati potenziali protagonisti del nuovo progetto tecnico. La società sta valutando le strategie per integrare i giocatori nel sistema di gioco sotto la guida del nuovo allenatore. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata riguardo a eventuali cambiamenti di ruolo o di formazione.

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, diversi calciatori potrebbero ritrovare centralità nel progetto azzurro. Il tecnico livornese è pronto a valutare attentamente ogni elemento della rosa prima di prendere decisioni definitive. Tra i profili che potrebbero beneficiare maggiormente del cambio di guida tecnica ci sono Noa Lang, Lorenzo Lucca, Rafa Marin e Michael Folorunsho. In particolare, Lorenzo Lucca rappresenta uno dei nomi più graditi al nuovo allenatore. L’attaccante italiano, per caratteristiche fisiche e tattiche, viene considerato un profilo ideale per il calcio di Allegri. Il tecnico avrebbe espresso il desiderio di poterlo allenare, convinto che possa diventare una risorsa preziosa nel corso della stagione. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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