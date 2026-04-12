Napoli diversi calciatori in prestito non hanno convinto e torneranno a fine stagione | c’è anche Lucca

A fine stagione, il Napoli dovrà riprendere alcuni calciatori che erano stati inviati in prestito a diverse squadre, tra cui anche uno dei giovani attaccanti. Alcuni di questi giocatori non hanno raggiunto le aspettative durante il periodo lontano dalla squadra, e sono quindi pronti a tornare in rosa. La decisione coinvolge diversi nomi, tra cui anche un attaccante che aveva lasciato il club in prestito in questa stagione.

Il Napoli si prepara a riaccogliere diversi calciatori rientranti dai prestiti, segno che non tutte le operazioni lontano dall’azzurro hanno dato i frutti sperati. Tra questi c’è Lorenzo Lucca, attaccante dalle grandi potenzialità ma protagonista di una stagione altalenante. Nonostante le aspettative, non è riuscito a imporsi con continuità, lasciando aperti dubbi sul suo futuro e sulla possibilità di trovare spazio nel progetto partenopeo. Non è andata meglio a Jesper Lindstrom, che non è riuscito a incidere come previsto. Il talento non si discute, ma tra difficoltà di adattamento e rendimento discontinuo, il suo prestito non ha portato i risultati sperati.🔗 Leggi su Dailynews24.it Napoli, Ambrosino al Modena in prestito fino a fine stagioneSky: il club emiliano supera la concorrenza di altre cinque squadre di Serie B per l'attaccante del Napoli. Pedro Felipe Sassuolo, ora è anche ufficiale: il brasiliano lascia la Juventus in prestito fino a fine stagione. Il comunicatoCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…».