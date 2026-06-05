Allegri è stato scelto per assumere la guida tecnica del Napoli e dovrebbe sottoscrivere un accordo con il club. La dirigenza del Napoli ha fissato due obiettivi principali per la prossima stagione: raggiungere gli ottavi di finale in Champions League e ottenere il quarto posto in campionato. Questi traguardi sono stati definiti come priorità in modo chiaro e senza possibilità di compromesso.

Allegri al Napoli arriverà con una missione definita: De Laurentiis punta agli ottavi di Champions e al quarto posto in Serie A, due obiettivi non negoziabili. Gli azzurri devono generare 90 milioni di euro dal mercato. De Laurentiis e Allegri: il patto sui risultati. Come rivelato da ‘Il Mattino’, il presidente ha tracciato una strada precisa per il suo nuovo allenatore. Due obiettivi non negoziabili per la stagione: superare il girone di Champions e chiudere tra le prime quattro della Serie A. Non è una semplice discussione tattica, ma un accordo sostanziale sulle ambizioni del club. De Laurentiis ha già incassato 60 milioni quest’anno dal mercato e intende arrivare a 90 milioni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli-Allegri, due sono gli obiettivi non negoziabili: spunta l’accordo con ADL

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Allegri a Sky: Stasera punto guadagnato. Bisogna fare le cose con equilibrio

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