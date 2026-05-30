L'allenatore ha deciso di puntare su una difesa a quattro per la prossima stagione. Due centrali sono al centro delle trattative: uno dei nomi più accreditati è Gila, mentre l’altro è Gatti. Il direttore sportivo sta lavorando per rafforzare questa linea difensiva, che ha mostrato segnali di debolezza nell’ultima stagione. La strategia prevede di migliorare la solidità del reparto attraverso l’acquisto di questi due giocatori.

Allegri riparte dalla difesa a quattro al Napoli: Gila e Gatti sono i due centrali nel mirino di Manna per rinforzare un reparto in crisi nell’ultima stagione. Gila e Gatti: i nomi per la retroguardia azzurra. Il tecnico ha già deciso l’assetto difensivo e punta su profili di qualità per completare il pacchetto dei centrali. Gila, già monitorato dalla società partenopea, rappresenta una priorità: ha le caratteristiche giuste per adattarsi al nuovo progetto tattico. Gatti, invece, non è certo di proseguire alla Juventus e diventa un’opportunità concreta per gli azzurri. La retroguardia azzurra ha faticato tremendamente durante la scorsa annata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Allegri vuole rivoluzionare la difesa: i due principali obiettivi

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