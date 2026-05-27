Vincenzo Italiano si avvicina al Napoli dopo un incontro a Roma tra le parti. L’accordo per il nuovo allenatore è stato raggiunto, ora manca solo la separazione dal Bologna. La società ha deciso di cambiare guida tecnica, lasciando Allegri fuori dalla rosa dei candidati. Il club intende ufficializzare la scelta nelle prossime ore. L’allenatore attuale del Bologna dovrà risolvere il contratto prima di entrare in carica.

Vincenzo Italiano è sempre più vicino alla panchina del Napoli. Dopo il summit andato in scena a Roma nella giornata di ieri, le parti avrebbero trovato le basi dell’accorso per aprire un nuovo ciclo tecnico azzurro. Il club partenopeo punta forte sull’attuale allenatore del Bologna, individuato come profilo ideale per riparare con idee, intensità e una proposta di gioco riconoscibile. Secondo quanto riportato, per Italiano sarebbe pronto un contratto biennale con opzione per il terzo anno, facilmente attivabile. L’intesa economica dovrebbe aggirarsi attorno ai 2,8 milioni di euro a stagione con scadenza potenziale fino al 2029. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Niente Napoli per Allegri, ADL ha scelto Italiano: accordo raggiunto, ora serve l’addio al Bologna

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