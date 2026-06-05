napoli 29enne disabile gambizzato per like sui social a una ragazza

Un uomo disabile di 29 anni è stato gambizzato a Napoli. La polizia ha escluso che si tratti di una rapina, come inizialmente denunciato dalla vittima. L'aggressione è avvenuta dopo che l’uomo aveva messo un like sui social a una ragazza. Le forze dell’ordine stanno indagando sul movente e sui soggetti coinvolti. Nessuna altra informazione sulle circostanze dell’attacco è stata resa nota.

Gli investigatori hanno escluso l’ipotesi della rapina denunciata inizialmente dalla vittima. Secondo quanto emerso, il giovane disabile sarebbe stato attirato in un agguato e ferito alla gamba per un “like” messo al profilo di una ragazza fidanzata con un giovane legato da vincoli di parentela ad ambienti della camorra. Non una rapina finita nel sangue, ma un’aggressione maturata per motivi personali e legata ai social network. È quanto avrebbe accertato la Polizia di Stato nell’ambito delle indagini sul ferimento di un 29enne disabile avvenuto una settimana fa a Napoli. La vittima, che nel 2019 aveva subito l’amputazione di una gamba a seguito di un grave incidente stradale, era stata raggiunta da un colpo d’arma da fuoco alla gamba sinistra, l’unico arto inferiore rimasto integro. 🔗 Leggi su 2anews.it

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