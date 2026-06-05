disabile gambizzato a napoli per un like sul profilo social di una ragazza

Notizia in breve

Un uomo disabile è stato ferito alla gamba sinistra a Napoli. La sparatoria è avvenuta dopo che aveva messo un like su un profilo social di una ragazza. La polizia ha sequestrato diversi bossoli e sta indagando sull’accaduto. L’uomo è stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a intervento. Non sono ancora state identificate le persone coinvolte né chiariti i motivi dell’agguato.