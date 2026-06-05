Nanoplastiche | lo studio rivela come attaccano le cellule cerebrali

Uno studio ha dimostrato che le nanoplastiche di circa 25 nanometri possono entrare nei mitocondri delle cellule cerebrali. Le particelle, una volta nel sistema nervoso, si accumulano all’interno delle cellule, danneggiando i mitocondri. Questo processo può compromettere le funzioni cellulari e influire sul benessere delle cellule nervose. La ricerca si concentra sui meccanismi di penetrazione e sugli effetti dannosi delle nanoplastiche sul sistema nervoso centrale.

Come riescono le nanoplastiche a penetrare nei mitocondri delle cellule? Quali danni causano le particelle da 25 nanometri al sistema nervoso? Perché i filtri delle sigarette rappresentano una minaccia invisibile per il cervello? Cosa accade alle cellule microgliali quando interagiscono con il polistirene??? In Breve Studio condotto da Anna Baroni presso l'Università Bicocca e San Raffaele. Particelle da 25 e 100 nanometri penetrano nei mitocondri dopo 24 ore. Nanoplastiche . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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