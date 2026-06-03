Melanoma con metastasi cerebrali lo studio NIBIT-M2 rivoluziona le cure | sopravvivenza oltre il 30% a 10 anni
Uno studio ha raggiunto un risultato storico nel trattamento del melanoma con metastasi cerebrali: oltre il 30% dei pazienti sopravvive oltre dieci anni. La ricerca ha rivoluzionato le prospettive di cura, contrastando le precedenti prognosi molto sfavorevoli che prevedevano solo pochi mesi di vita. I risultati sono stati ottenuti grazie a nuove terapie e approcci clinici, che hanno migliorato significativamente la sopravvivenza a lungo termine.
Un risultato storico cambia le prospettive di cura per i pazienti colpiti da melanoma e metastasi cerebrali, una condizione clinica che in passato era associata a una prognosi del tutto sfavorevole e a un’aspettativa di vita di pochissimi mesi. Al congresso dell’American Society of Clinical Oncology (Asco) in corso a Chicago, sono stati presentati i dati finali dello studio NIBIT-M2, che per la prima volta al mondo dimostra una sopravvivenza superiore al 30% a 10 anni in questa categoria di pazienti grazie all’utilizzo della doppia immunoterapia. La ricerca, promossa da Fondazione NIBIT, è stata realizzata dall’unità operativa complessa di Immunoterapia oncologica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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