Melanoma con metastasi cerebrali lo studio NIBIT-M2 rivoluziona le cure | sopravvivenza oltre il 30% a 10 anni

Notizia in breve

Uno studio ha raggiunto un risultato storico nel trattamento del melanoma con metastasi cerebrali: oltre il 30% dei pazienti sopravvive oltre dieci anni. La ricerca ha rivoluzionato le prospettive di cura, contrastando le precedenti prognosi molto sfavorevoli che prevedevano solo pochi mesi di vita. I risultati sono stati ottenuti grazie a nuove terapie e approcci clinici, che hanno migliorato significativamente la sopravvivenza a lungo termine.