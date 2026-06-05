Nameless torna al Bione con nuove date dopo aver ospitato più di 100 artisti tra il 30 maggio e il 1 giugno. Tra gli artisti presenti ci sono anche Calvin e altri nomi di rilievo nel panorama musicale. Le date successive saranno comunicate nelle prossime settimane. La manifestazione si svolge in un luogo dedicato alla musica dal vivo, con un programma che include vari generi e artisti emergenti.

Dopo aver ospitato oltre 100 artisti tra sabato 30 maggio e lunedì 1 giugno - tra cui Calvin Harris, John Summit, Fisher, TonyPitony, Halo e Clara - Nameless Festival è già proiettato alla prossima edizione e annuncia le date per il 2027: il Festival si terrà nuovamente al “Bione” di Lecco dal 4 al 6 giugno. Resta quindi confermata la location sulle sponde del Lario, ritornata dopo qualche anno di assenza, che testimonia la vicinanza che l’evento ha sempre avuto con il territorio e la ricaduta economica che ha su di esso. Anche l’anno prossimo ad anticipare l’edizione estiva sarà Nameless Winter, sabato 13 e domenica 14 febbraio a Barzio, scenario del Festival dal 2015 al 2019. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nameless ancora al Bione. Annunciate le nuove date

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Nameless al Bione: piscina, palazzetto e tennis chiusi durante il festivalDal 30 maggio al 1° giugno, il Nameless Festival 2026 si svolgerà al Bione, con artisti come Calvin Harris, Fisher e John Summit.

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