Nameless Festival | dopo la carica dei 90mila annunciate le date del 2027

Il Nameless Festival si terrà dal 28 maggio al 30 maggio 2027. La scorsa edizione ha visto la presenza di oltre 100 artisti, tra cui Calvin Harris, John Summit, Fisher, TonyPitony, Halo e Clara, con un'affluenza di circa 90.000 persone nei tre giorni. La manifestazione si è svolta tra sabato 30 maggio e lunedì 1 giugno. Le date per il 2027 sono state ufficialmente comunicate, confermando la continuità dell'evento.

Dopo aver ospitato oltre 100 artisti tra sabato 30 maggio e lunedì 1 giugno - tra cui Calvin Harris, John Summit, Fisher, TonyPitony, Halo e Clara - il Nameless Festival è già proiettato alla prossima edizione e annuncia le date per il 2027. L'evento si terrà nuovamente al Bione di Lecco dal 4 al. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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