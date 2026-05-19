Nameless al Bione | piscina palazzetto e tennis chiusi durante il festival

Da leccotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 30 maggio al 1° giugno, il Nameless Festival 2026 si svolgerà al Bione, con artisti come Calvin Harris, Fisher e John Summit. Durante i tre giorni di musica elettronica, il Centro Sportivo Comunale di Lecco sarà temporaneamente chiuso. Questo comporta la sospensione delle attività presso la piscina, il palazzetto e il campo da tennis, che resteranno inattivi durante il periodo del festival. La chiusura riguarda tutte le strutture sportive coinvolte nell’evento.

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Con il Nameless Festival 2026 ormai alle porte – tre giorni di musica elettronica al Bione dal 30 maggio al 1° giugno con Calvin Harris, Fisher e John Summit come headliner – il Centro Sportivo Comunale di Lecco si prepara a cedere temporaneamente il passo all'evento. Piscina, palazzetto, pista. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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