Naldi-Sforzi primo screzio | Nessuna scorciatoia

Notizia in breve

Toscana Aeroporti ha risposto rapidamente alle dichiarazioni del sindaco di Sesto Fiorentino riguardo all’aeroporto, affermando che non sono state adottate scorciatoie procedurali. La società ha precisato di aver rispettato tutte le procedure previste, senza cercare vie rapide o alternative. La replica è arrivata in tempi brevi dopo le dichiarazioni del primo cittadino, che aveva espresso dubbi sulla trasparenza o sulla regolarità del processo.