Naldi-Sforzi primo screzio | Nessuna scorciatoia
Toscana Aeroporti ha risposto rapidamente alle dichiarazioni del sindaco di Sesto Fiorentino riguardo all’aeroporto, affermando che non sono state adottate scorciatoie procedurali. La società ha precisato di aver rispettato tutte le procedure previste, senza cercare vie rapide o alternative. La replica è arrivata in tempi brevi dopo le dichiarazioni del primo cittadino, che aveva espresso dubbi sulla trasparenza o sulla regolarità del processo.
Una risposta a tempo di record al primo atto ’no aeroporto’ della giunta sestese quella di Toscana Aeroporti che "stigmatizza le dichiarazioni del sindaco di Sesto Fiorentino, Damiano Sforzi, e precisa che non è stata seguita alcuna scorciatoia procedimentale". "La normativa europea, infatti – si legge – prevede il coinvolgimento della Commissione Europea attraverso un parere vincolante esclusivamente in presenza di ‘habitat eo specie prioritari’, condizione che non risulta sussistere nell’area interessata dal progetto dell’ Aeroporto di Firenze, inclusa quella ricadente nel Sito Natura 2000, come attestato dall’Ente gestore". Proprio ieri –... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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