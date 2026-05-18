Nessuna legge elettorale garantisce stabilità nonostante i nostri sforzi per cercarla

Da linkiesta.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuna legge elettorale garantisce stabilità, anche se si cercano soluzioni diverse. Un commento di un commentatore noto evidenzia che la sinistra dovrebbe proporre un proprio modello per affrontare la questione. La discussione sulla legge elettorale continua a essere al centro del dibattito politico, con posizioni che si scontrano tra chi chiede cambiamenti e chi preferisce mantenere lo status quo. La questione rimane aperta, senza che siano stati trovati accordi definitivi.

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Scrive Paolo Mieli sul Corriere della Sera che la sinistra dovrebbe presentare una propria proposta di riforma della legge elettorale, «fosse anche una proporzionale con sbarramento al 5% e sfiducia costruttiva» (troppo buono) o anche «un’altra qualsiasi», ma a condizione che «almeno sulla carta, consenta al vincitore di governare per l’intera legislatura». Dunque, considerato che nel sistema presidenziale, maggioritario e bipartitico americano, sulla carta e probabilmente anche nei fatti, Donald Trump rischia di perdere la maggioranza sia alla Camera sia al Senato alle elezioni di novembre, trasformandosi nella proverbiale «anatra zoppa»;... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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