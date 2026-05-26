Damiano Sforzi è stato eletto sindaco di Sesto al primo turno con una vittoria schiacciante. La sua candidatura ha ottenuto il 60% dei voti, superando di gran lunga gli altri candidati. La consultazione si è svolta senza intoppi e i risultati sono stati definitivi. La vittoria di Sforzi segna il conclusione di questa tornata elettorale, mentre le urne si sono chiuse nel pomeriggio. La campagna elettorale si è concentrata principalmente su questioni di sviluppo locale e servizi pubblici.

Damiano Sforzi è il nuovo sindaco di Sesto grazie ad un risultato nettissimo. Si aspettava un successo di queste dimensioni? "E’ chiaro che avevamo delle aspettative ma il percorso non è stato per niente facile, perché c’erano altri due candidati del centrosinistra e due del centrodestra, schieramento in cui pongo anche Daniele Brunori di Via Nova che, fino allo scorso febbraio, è stato segretario della Lega. Quindi non c’era niente di scontato e sono contentissimo del risultato delle liste che mi sostenevano e che sono più o meno sullo stesso livello". Perché secondo lei i sestesi l’hanno premiata? "Credo che abbiano pesato soprattutto la coerenza e la continuità con il lavoro svolto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sesto sceglie Damiano Sforzi. Vittoria netta al primo turno: "Peretola, la battaglia va avanti"

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