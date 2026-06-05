Il personaggio noto come Devil Masami aveva il nome di battesimo Masami Yoshida. È uno di quei nomi comuni spesso attribuiti nel wrestling giapponese, associati a figure femminili che, nonostante l’aspetto ordinario, praticano attività di combattimento intense e sorprendenti.

Il nome vero era Masami Yoshida. È uno di quei nomi che il wrestling giapponese sembra produrre deliberatamente per contrasto — nomi banali, domestici, da ragazza del vicinato, che appartengono a corpi capaci di cose che la ragazza del vicinato non farebbe mai. Masami Yoshida suonava come una studentessa modello, come la figlia di un contabile di provincia, come qualcuno che avrebbe potuto lavorare in un ufficio a Fukuoka e tornare a casa ogni sera per cenare con la madre. Non suonava come il demone più temuto del wrestling femminile giapponese per tre decenni consecutivi. Eppure è esattamente quello che diventò. E il divario tra il nome e la creatura che il nome nascondeva è forse il punto più interessante da cui cominciare a capirla. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Nadeshiko Chronicles #07 – Devil Masami

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