MyMentor 2025 2026 | un anno di dialogo tra talenti e impresa si racconta
Il progetto MyMentor 20252026 prevede un anno dedicato all'incontro tra studenti e imprese. Durante questo periodo, i giovani avranno l’opportunità di confrontarsi con professionisti e aziende, partecipando a incontri e attività di mentoring. L’obiettivo è facilitare il passaggio dalla formazione universitaria al mondo del lavoro. Il programma si rivolge a studenti di vari atenei e coinvolge aziende di diversi settori per offrire esperienze pratiche e orientamento professionale.
C'è un momento, nella vita universitaria, in cui la teoria lascia il posto alla realtà: il colloquio di lavoro che non ti aspetti, la scelta di campo che cambia tutto, la voce di chi ha già percorso quella strada e sa dove portano le scorciatoie. È esattamente ciò che il progetto MyMentor. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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