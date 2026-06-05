MyMentor 2025 2026 | un anno di dialogo tra talenti e impresa si racconta

Notizia in breve

Il progetto MyMentor 20252026 prevede un anno dedicato all'incontro tra studenti e imprese. Durante questo periodo, i giovani avranno l’opportunità di confrontarsi con professionisti e aziende, partecipando a incontri e attività di mentoring. L’obiettivo è facilitare il passaggio dalla formazione universitaria al mondo del lavoro. Il programma si rivolge a studenti di vari atenei e coinvolge aziende di diversi settori per offrire esperienze pratiche e orientamento professionale.