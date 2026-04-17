Made in Calabria all' università Mediterranea | l' eccellenza d' impresa si racconta tra etica legalità e resilienza

All'università Mediterranea si è svolto un incontro dedicato alle imprese calabresi, con l’obiettivo di mettere in luce le loro pratiche legate a etica, legalità e resilienza. L’evento ha coinvolto rappresentanti delle aziende e studiosi, che hanno discusso delle sfide e delle opportunità del territorio. Si è parlato anche del ruolo delle imprese locali nel contesto internazionale, evidenziando le capacità di adattamento e crescita.

Un momento di profonda riflessione sul valore del territorio e sulle enormi potenzialità delle imprese locali nel mercato globale. Con questo spirito, il 16 aprile 2026, l'aula magna Quaroni dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria ha ospitato l’evento istituzionale "Made in Calabria.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Napoleone in Calabria: storia, memoria e difesa al centro del dibattito all’Università Mediterranea.Un’immersione nella prima campagna d’Italia di Napoleone Bonaparte ha animato il pomeriggio di oggi presso l’Atelier dell’Università Mediterranea di... Biella celebra il Made in Italy: tra tessile e gusto si crea l’eccellenzaLa città di Biella apre le porte a una manifestazione dedicata all’eccellenza produttiva nazionale, mettendo in mostra il legame indissolubile tra la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dalla Giornata del Made in Italy al Made in Calabria: all’Università Mediterranea il racconto di un Sud che sceglie di restare e competere; Made in Calabria, all'Università Mediterranea l'eccellenza d'impresa sceglie etica, legalità e resilienza; Le Pro Loco Epli per il Made in Italy; Reggio Calabria celebra la Giornata del Made in Italy 2026: istituzioni e imprese a confronto tra tradizione e innovazione. Made in Calabria all'università Mediterranea: l'eccellenza d'impresa si racconta tra etica, legalità e resilienzaL'evento, organizzato in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, ha riunito istituzioni, mondo imprenditoriale e una folta rappresentanza di studenti ... reggiotoday.it Dalla Giornata del Made in Italy al Made in Calabria: all’Università Mediterranea il racconto di un Sud che sceglie di restare e competereLe testimonianze dello chef Filippo Cogliandro e dell’imprenditore Antonino De Masi raccontano una Calabria che resiste e costruisce nel segno di etica e qualità ... corrieredellacalabria.it MADE IN ITALY Dopo ore di lavoro ai fornelli, gli studenti si sono confrontati nella realizzazione di un primo piatto caldo, mettendo al centro grano arso, cicoria puntarelle e cipolla bianca, esaltandone caratteristiche e potenzialità. #lattacco #foggia #gastr facebook Oggi celebriamo la GIORNATA NAZIONALE DEL MADE IN ITALY. Un'occasione per rendere omaggio all'eccellenza, alla creatività e alla tradizione che da sempre contraddistinguono le imprese del nostro Paese. Viva il Made in Italy. Viva chi lo costruisce, x.com