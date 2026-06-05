Mutui l' Italia è quasi la più conveniente d' Europa | ecco dove costa meno
In Italia, il tasso medio sui mutui a 20 anni è tra i più bassi d'Europa, attestandosi intorno al 2,3%. Nei paesi vicini, il costo supera il 3%, con alcune nazioni che arrivano al 3,5%. La durata media dei prestiti italiani si mantiene stabile, mentre i tassi variabili rappresentano circa il 60% delle richieste. La differenza di costo tra Italia e altri paesi europei si traduce in rate mensili più basse per i mutuatari italiani.
Nel mosaico europeo del credito immobiliare, l'Italia continua a occupare una posizione di privilegi o. Lo conferma l'ultima rilevazione dell' European Mortgage Federation (EMF), la federazione che monitora i mercati ipotecari del continente: nel quarto trimestre del 2025 il tasso medio sui mutui italiani si è attestato al 3,38%, in lieve risalita rispetto al 3,28% del trimestre precedente, ma ancora saldamente collocato nella parte bassa della classifica europea. Un decimo di punto in più non sposta gli equilibri. Ciò che conta, nel confronto continentale, è la distanza che separa l'Italia dai Paesi dove indebitarsi per comprare casa costa molto di più. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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