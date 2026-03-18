Il prezzo del gasolio in Italia ha raggiunto i livelli più alti dal 2022, influenzando i costi per i consumatori. In Europa, anche altri paesi registrano aumenti, con alcune nazioni dove il costo del pieno è superiore rispetto all’Italia. I carburanti più cari stanno rallentando i consumi e creando preoccupazioni tra gli automobilisti. La situazione si mantiene stabile nelle ultime settimane senza segnali di diminuzione.

Continua la corsa al rialzo dei prezzi dei carburanti in Italia, in particolare del gasolio: il prezzo medio del diesel alla pompa è arrivato a 2,089 euro, il massimo dal marzo 2022. Ma se le nostre tasche piangono, quelle di molti vicini europei lo fanno ancora di più. Il caro carburanti dovuto alla guerra in Iran ha colpito tutta l’Eurozona, ma con impatti diversi da Paese a Paese. I rincari visti in Italia sono più contenuti rispetto a quelli registrati per esempio in Germania, Francia e Spagna. Prezzo del gasolio ai massimi dal 2022 L’attacco lanciato da Usa e Israele all’Iran ha fatto lievitare i prezzi dei carburanti in tutta Europa, con una raffica di aumenti ai listini di benzina e diesel. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Prezzo del gasolio ai massimi dal 2022 in Italia, caro carburanti frena l'Europa: dove costa di più il pieno

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