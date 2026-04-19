Comprare casa costa di più come aumentano gli importi dei mutui in Italia

Nel 2025, le famiglie italiane hanno richiesto mutui per l’acquisto di casa con un importo medio di 127 mila euro. Secondo Kìron Partner SpA, società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa, si registra un aumento rispetto agli anni precedenti. I dati confermano la tendenza a investire maggiormente nel settore immobiliare, con mutui di dimensioni più elevate rispetto al passato.

Nel 2025 è salito l’ importo dei mutui richiesti dalle famiglie italiane per acquistare casa. Secondo Kìron Partner SpA, società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa, l’ importo medio è arrivato a 127.998 euro, con un aumento del 2,6% rispetto al 2024. Dopo anni di sostanziale stabilità, il valore medio dei mutui ha quindi imboccato una fase di crescita a partire dal 2022. Tra il 2015 e il 2021, infatti, gli importi si erano mantenuti in una fascia compresa tra 111.000 e 115.000 euro. Il cambio di passo è arrivato negli ultimi anni, con una progressione costante che ha portato al dato attuale. Il mercato dei mutui in Italia. Questo incremento riflette una trasformazione più ampia del mercato immobiliare e del credito, dove le famiglie si orientano verso immobili con prezzi più elevati.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Sto valutando di comprare casa ma nelle stanze c'è questo rivestimento....poteteconsigliarmi come renderle meno moderne magari aggiungendo qualche pietra .... Grazie facebook