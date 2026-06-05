Musica e natura | il weekend del Green Music tra Pieve e Montegabbione

Durante il weekend si svolge il Green Music tra Città della Pieve e Montegabbione, con artisti che si esibiscono in vari concerti. Il festival utilizza sistemi di energia rinnovabile e promuove pratiche sostenibili per ridurre l’impatto ambientale. Sono previsti percorsi ecologici e iniziative di sensibilizzazione sulla tutela del territorio. Nessun dettaglio è stato comunicato sui nomi degli artisti o sui metodi specifici adottati per garantire zero impatto.

Quali artisti si esibiranno tra Città della Pieve e Montegabbione?. Come farà il festival a garantire zero impatto ambientale?. Dove si terranno gli appuntamenti jazz-progressive di questo sabato?. Perché la tecnologia solare è fondamentale per questi concerti?.? In Breve Venerdì 5 giugno ore 21 Palazzo Orca ospita il Duo Maffizzoni e Candeli. Sabato 6 giugno ore 18.15 a Montegabbione si esibisce l'AB&C Trio. Giovedì 11 giugno al parco Rocolo di Piegaro concerto Maurizio Di Fulvio Duo. Replica evento jazz-latin 12 giugno ore 19 presso Cantine CastelNoha a Ficulle. Musica e sostenibilità: il Festival Green Music accende le piazze tra Città della Pieve e Montegabbione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Il Festival Internazionale Green Music propone quest'anno oltre 70 eventi gratuiti tra musica, natura e grandi protagonisti della scena artistica, come tra gli altri Ermal Meta e Tiromancino, e sempre all'insegna della sostenibilità. #ANSAViaggi x.com

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