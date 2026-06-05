Musica arte e pastasciutta gratis al Tufello | inaugura il nuovo murales dedicato alla solidarietà

Nel quartiere Tufello è stato inaugurato un nuovo murales dedicato ai valori della solidarietà e del mutuo aiuto. L’evento ha previsto musica, arte e una cena popolare gratuita. La cerimonia ha coinvolto la realizzazione dell’opera, che si trova in una zona centrale del quartiere. L’iniziativa ha avuto come obiettivo quello di promuovere l’unità tra i residenti attraverso attività culturali e sociali.

Musica, arte e una cena popolare gratuita nel cuore del Tufello per inaugurare un nuovo murales dedicato ai valori della solidarietà e del mutuo aiuto. L’appuntamento è per lunedì 8 giugno 2026 dalle 18.30 in piazza degli Euganei, nel Municipio Roma III Montesacro. L’opera è stata realizzata dall’artista Nico Lopez Bruchi e nasce con l’obiettivo di raccontare attraverso l’arte urbana il senso di comunità, partecipazione e convivenza civile. L’iniziativa, promossa dal Municipio Roma III Montesacro, sarà aperta a tutta la cittadinanza e trasformerà la piazza in uno spazio di incontro tra musica, performance artistiche e interventi istituzionali. 🔗 Leggi su Funweek.it

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