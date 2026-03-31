Un murales dedicato alla Resistenza sarà realizzato utilizzando la tecnica dello spolvero, risalente al Medioevo e adottata anche nel Rinascimento. Il progetto è stato ideato e realizzato dagli studenti della quinta Cat dell’Iss Vanoni di Vimercate in collaborazione con il collettivo di street art Orticanoodles. La realizzazione avverrà in un luogo pubblico e sarà visibile al pubblico una volta completata.

Un nuovo murales dedicato alla Resistenza fatto con la tecnica rinascimentale dello spolvero dai ragazzi della quinta Cat dell’Iss Vanoni di Vimercate e dal collettivo di street art Orticanoodles. “L'arte ha una funzione sociale - hanno sottolineato gli Orticanoodles - non interveniamo a gamba tesa: coinvolgere le scuole è parte del lavoro stesso”. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Un nuovo murales dedicato alla Resistenza sarà fatto con una tecnica nata nel Medioevo

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