Concerto Mariano per la Pace a Napoli | musica e solidarietà nel mese dedicato alla Madonna

Sabato 16 maggio 2026, alle 19:30, si svolgerà un concerto nella Chiesa di S. Maria della Mercede in via Chiaia a Napoli. L'evento, organizzato dall’Associazione Culturale Noi per Napoli APS, propone canti e inni dedicati alla Madonna, in occasione del mese mariano. La serata si inserisce in una serie di iniziative che uniscono musica e attività di solidarietà nella città.

Sabato 16 maggio 2026, alle ore 19:30, nella storica e suggestiva Chiesa di S. Maria della Mercede (Via Chiaia 152), si terrà il Concerto Mariano – Canti ed Inni alla Madonna per il mese mariano e per la Pace, promosso dall’Associazione Culturale Noi per Napoli APS.L’evento si inserisce nel mese.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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