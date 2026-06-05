Museo sottomarino L’arte contemporanea scende negli abissi

MONTE ARGENTARIO Un museo sottomarino di arte contemporanea approda all’Argentario. Le sculture di "Casa dei Pesci" tra tutela dei fondali e rigenerazione della Posidonia oceanica. Venerdì 12 giugno alle 18 il lungomare di Porto Santo Stefano ospiterà la presentazione delle nuove opere del progetto "Casa dei Pesci – Argentario", iniziativa che intreccia arte contemporanea, tutela ambientale e paesaggio marino, proseguendo quella che la Casa dei Pesci definisce "l’arte di difendere il mare". Prima della loro immersione definitiva, le sculture saranno esposte in Piazza dei Rioni. Le opere potranno essere ammirate fino al 2 luglio, quando verranno posate sul fondale marino dall’Associazione Argentario Mare e Ambiente, entrando a far parte del nuovo museo sottomarino dell’Argentario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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All’Argentario c’è un nuovo museo sottomarino: l’arte contemporanea è una barriera per salvare i fondali ift.tt/JNMy0Lt x.com

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