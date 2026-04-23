L' arte contemporanea a Mestre | inaugurato Muvec il museo più europeo della città

A Mestre è stato inaugurato il Muvec, il nuovo museo dedicato all’arte contemporanea. L’obiettivo è stato quello di valorizzare un luogo culturale già esistente, trasformandolo in uno spazio che si inserisse nel circuito internazionale di musei dedicati all’arte contemporanea. La scelta di chiamarlo “il più europeo” della città sottolinea la volontà di aprirsi a un pubblico più ampio e di promuovere un dialogo tra le diverse culture artistiche.