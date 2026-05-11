Com' è profondo il Mar | arte contemporanea al Museo di Archeologia del Mare di Caorle
Dal 16 maggio al 27 settembre 2026 il Museo Nazionale di Archeologia del Mare di Caorle ospita "Com'è profondo il Mar", mostra di arte contemporanea curata da Boris Brollo che mette in dialogo reperti archeologici e sguardi artistici sul mare come dimensione simbolica, spazio di memorie sommerse.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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