Una curiosa storia di amicizia | Francesco e il lupo mostra al Museo della Grafica
In attesa della Pasqua il Museo della Grafica organizza un’attività per famiglie dedicata ad una storia di amicizia sempre attuale.Domenica 29 marzo 2026, ore 15:30Una curiosa storia di amicizia: Francesco e il lupoAttività per famiglie, età: 5-10 anniUn lupo temuto da tutti può diventare amico dell’uomo? Scopriamolo insieme leggendo ad alta voce questa avvincente storia. A seguire, realizzazione di un’opera creativa.Costo: 6€ a bambinao con adulto accompagnatoreEvento con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili scrivendo a: [email protected] entro venerdì 27 marzo, ore 13... 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Articoli correlati
Leggi anche: Finissage della mostra 'Ewald Frick. Anatomia di una traccia scritturale' al Museo della Grafica
'Muselmann' - Mostra al Museo della grafica in occasione del Giorno della memoriaIn occasione del Giorno della Memoria 2026, il Museo della Grafica ospiterà la mostra 'Muselmann', promossa dal CISE (Centro Interdipartimentale di...
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Museo della Grafica
Temi più discussi: Rizzatti e la svolta verso l’astrazione in mostra fino al 19; In Italia anche il cibo ha i suoi musei: ecco i più curiosi da visitare; I manifesti raccontano la Toscana: la mostra dedicata alla collezione del professor Odoardo Piscini a Firenze; Foggia, studenti della Bovio al Museo del ’43: una passeggiata nella memoria contro la guerra.
Tipoteca Italiana, storia di carattere: una mostra per celebrare il museo della stampaGrafiche Antiga, una delle più prestigiose tipografie italiane, fu fondata a Cornuda, in provincia di Treviso, nel 1968 da Silvio Antiga insieme ai suoi fratelli Franco, Mario e Carlo con i quali ... corrieredelveneto.corriere.it
Bologna, il boom dell'Archeologico: è il museo civico più visitato. La mostra sulla grafica giapponese e la nuova guidaNel 2025 oltre 173.100 presenze: il volume sulla storia del museo con le curatrici a disposizione del pubblico ... corrieredibologna.corriere.it
MIG Museo Internazionale della Grafica - Biblioteca Comunale A. Appella facebook