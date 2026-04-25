La navigazione in mostra Duemila anni di storia al museo Barca Lariana

Con l’arrivo della primavera, il Museo Barca Lariana di Pianello del Lario ha riaperto le sue porte al pubblico. Il museo, considerato uno dei più importanti in Europa nel settore nautico, espone una vasta collezione che copre circa duemila anni di storia legata alla navigazione sul Lago di Como. La struttura si trova nel cuore del paese e rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di cultura e tradizione locale.

PIANELLO DEL LARIO (Como) Con la primavera, ha riaperto al pubblico il Museo Barca Lariana di Pianello del Lario, uno dei più importanti musei nautici d’Europa e luogo che racchiude uno dei grandi simboli della cultura del Lago di Como. All’interno di una filanda ottocentesca affacciata sull’acqua, il Museo custodisce un patrimonio unico al mondo, frutto di oltre quarant’anni di studio, ricerca e profonda conoscenza del territorio lariano. Il percorso museale si sviluppa su 13 sale e 19 aree tematiche, per oltre 4500 metri quadrati di esposizione, che raccontano duemila anni di storia della navigazione, dagli antichi Romani fino all’età contemporanea.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La navigazione in mostra. Duemila anni di storia al museo Barca Lariana Notizie correlate Una curiosa storia di amicizia: Francesco e il lupo, mostra al Museo della GraficaIn attesa della Pasqua il Museo della Grafica organizza un’attività per famiglie dedicata ad una storia di amicizia sempre attuale. Il partigiano Giovanni Rossi, la coperta dell’omicidio consegnata al museo: in mostra 82 anni dopoModena, 15 marzo 2026 – Di Giovanni Rossi, il primo comandante partigiano della nostra provincia assassinato 82 anni fa a Monterotondo (Frassinoro),...