Un ragazzo di 17 anni è morto nel sonno nella sua abitazione, suscitando dolore tra le comunità di Belmonte Castello e Gallinaro. La scomparsa improvvisa ha causato sgomento tra familiari e amici, che hanno appreso la notizia nelle ultime ore. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso, che si sono verificati senza preavviso. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo alle circostanze specifiche della morte.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una notizia drammatica ha colpito nelle ultime ore le comunità di Belmonte Castello e Gallinaro, unite dal dolore per la scomparsa di Alessandro Merucci, ragazzo di appena 17 anni deceduto improvvisamente nella sua abitazione. Una tragedia che ha lasciato sgomenti familiari, amici e quanti lo conoscevano. La tragedia nella sua abitazione. Secondo quanto emerso, il giovane si trovava nella casa di famiglia in via Querceto, a Belmonte Castello. Dopo essersi coricato per riposare, non si sarebbe più svegliato. A fare la tragica scoperta è stata la madre che, non vedendolo alzarsi, è entrata nella sua stanza trovandolo privo di vita. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Muore nel sonno a 17 anni: dolore e sgomento per la morte di Alessandro

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