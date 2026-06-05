Muore nel sonno a 17 anni | dolore e sgomento per la morte di Alessandro

Da dayitalianews.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 17 anni è morto nel sonno nella sua abitazione, suscitando dolore tra le comunità di Belmonte Castello e Gallinaro. La scomparsa improvvisa ha causato sgomento tra familiari e amici, che hanno appreso la notizia nelle ultime ore. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso, che si sono verificati senza preavviso. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo alle circostanze specifiche della morte.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Una notizia drammatica ha colpito nelle ultime ore le comunità di Belmonte Castello e Gallinaro, unite dal dolore per la scomparsa di Alessandro Merucci, ragazzo di appena 17 anni deceduto improvvisamente nella sua abitazione. Una tragedia che ha lasciato sgomenti familiari, amici e quanti lo conoscevano. La tragedia nella sua abitazione. Secondo quanto emerso, il giovane si trovava nella casa di famiglia in via Querceto, a Belmonte Castello. Dopo essersi coricato per riposare, non si sarebbe più svegliato. A fare la tragica scoperta è stata la madre che, non vedendolo alzarsi, è entrata nella sua stanza trovandolo privo di vita. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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