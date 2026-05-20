Una donna è deceduta all’interno di un supermercato di Orvieto, dove era impiegata come commessa. Il corpo è stato scoperto da un collega, che si era recato dietro la cassa per svolgere alcune incombenze. La donna aveva appena terminato il servizio con un cliente e stava svolgendo le sue attività quando è stata trovata priva di sensi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La vittima era madre.

Orvieto, 20 maggio 2026 – A trovarla è stato un collega che doveva sbrigare delle incombenze. Si è recato dietro la cassa, dove la donna aveva appena servito un cliente, e l’ha trovata ormai priva di vita. E' morta così una donna di 42 anni, commessa in un supermercato di Orvieto. Il fatto è accaduto nella mattinata di ieri, martedì 20 maggio. Dolore e sgomento tra i colleghi: la donna era molto conosciuta ed apprezzata da tutti. ambulanza Cosa è accaduto. In base ad una prima ricostruzione dei fatti, la 42enne sarebbe morta a causa di un malore che l’avrebbe colta all’improvviso senzxa praticamente lasciarle scampo. Impossibile tentare di salvarla, quando il collega l’ha trovata per lei non c’era già più nulla da fare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Commessa muore nel supermercato, il corpo ritrovato dal collega. Dolore e sgomento per la fine di una madre

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40 Jahre im Schatten: Sucht, PTBS und mein Kampf zurück ins Leben

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