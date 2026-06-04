Muore nel sonno a 17 anni choc per la scomparsa di Alessandro Merucci
Un ragazzo di 17 anni è morto improvvisamente nel sonno, suscitando shock nelle comunità di Belmonte Castello e Gallinaro. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente le due località, lasciando senza parole amici e familiari. Nessuna causa ufficiale è stata ancora comunicata, e le autorità stanno indagando sull’accaduto. La scomparsa improvvisa ha lasciato un vuoto tra le persone vicine al ragazzo.
Una tragedia che lascia senza parole due intere comunità. Belmonte Castello e Gallinaro piangono la scomparsa di Alessandro Merucci, 17 anni, deceduto improvvisamente nella giornata di oggi. Il giovane si trovava nella sua abitazione di via Querceto a Belmonte Castello. Dopo essersi coricato per. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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