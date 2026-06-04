Muore nel sonno a 17 anni choc per la scomparsa di Alessandro Merucci

Notizia in breve

Un ragazzo di 17 anni è morto improvvisamente nel sonno, suscitando shock nelle comunità di Belmonte Castello e Gallinaro. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente le due località, lasciando senza parole amici e familiari. Nessuna causa ufficiale è stata ancora comunicata, e le autorità stanno indagando sull’accaduto. La scomparsa improvvisa ha lasciato un vuoto tra le persone vicine al ragazzo.