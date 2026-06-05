Muore dopo un intervento alla colecisti aperta un' inchiesta sulla morte di una 58enne

Da messinatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un’indagine sulla morte di una donna di 58 anni avvenuta in terapia intensiva dopo un intervento alla colecisti. La paziente era stata operata presso l’ospedale Fogliani di Milazzo e poi è deceduta nei giorni scorsi. Le autorità stanno valutando eventuali responsabilità legate al trattamento e alle eventuali complicazioni post-operatorie. L’indagine mira a chiarire le cause della morte.

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La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha avviato un'inchiesta per fare piena luce sulla morte di una donna di 58 anni, deceduta nei giorni scorsi nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Fogliani di Milazzo.La paziente era stata sottoposta a un intervento di colecistectomia all'ospedale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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