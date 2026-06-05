Muore dopo un intervento alla colecisti aperta un' inchiesta sulla morte di una 58enne

Notizia in breve

La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un’indagine sulla morte di una donna di 58 anni avvenuta in terapia intensiva dopo un intervento alla colecisti. La paziente era stata operata presso l’ospedale Fogliani di Milazzo e poi è deceduta nei giorni scorsi. Le autorità stanno valutando eventuali responsabilità legate al trattamento e alle eventuali complicazioni post-operatorie. L’indagine mira a chiarire le cause della morte.