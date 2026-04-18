Muore a 29 anni dopo intervento chirurgico in clinica | aperta inchiesta e salma sotto sequestro

A circa un mese dalla morte di un giovane di 29 anni avvenuta presso una clinica di Lecce, le autorità hanno avviato un'inchiesta e messo sotto sequestro la salma. L’indagine riguarda il decesso di un uomo originario di Francavilla Fontana, avvenuto il 16 aprile, dopo un intervento chirurgico. La vicenda sta attirando l’attenzione sulle circostanze che hanno portato alla morte del paziente.

FRANCAVILLA FONTANA - Indagini aperte sul decesso del 29enne Angelo Marzulli di Francavilla Fontana, venuto a mancare lo scorso 16 aprile nella clinica Città di Lecce. Due giorni prima del decesso il giovane si era sottoposto ad un intervento chirurgico programmato circa due mesi fa. Angelo.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Dimessa dopo un doppio intervento allo stomaco, 50enne muore in casa: aperta un’inchiesta a Ragusa Bimbo di 2 anni muore dopo un intervento chirurgico: la famiglia presenta denunciaÈ stata presentata una denuncia dai genitori del bambino di 2 anni e mezzo morto lo scorso martedì all’ospedale di Padova, dopo un intervento... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Morta a 29 anni Sveva Francesca Cicala, la ricercatrice napoletana che aveva scritto la tesi sulla sua malattia; Ragazzo di 29 anni trovato morto sulla pista ciclabile, con la gola tagliata. Poco distante c'è un secondo uomo ferito; Schiacciato da un camion, Nicolae morto a 55 anni: altra tragedia sul lavoro; Sara Guernier morta in un incidente in moto a Eraclea. Aveva solo 29 anni Foto. Muore a 29 anni dopo intervento di routine al cuore: aperta un’inchiestaLECCE - Muore a 29 anni dopo un intervento al cuore. E’ stata aperta un’inchiesta per fare luce sul decesso di Angelo Marzulli, un giovane di 29 anni, ... corrieresalentino.it Intervento di routine al cuore, muore a 29 anni: inchiesta sul decesso di Angelo Marzulli a LecceIl sostituto procuratore della procura salentina, Alfredo Manca, ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane e il sequestro delle cartelle cliniche ... bari.repubblica.it Giovane precipita da una finestra e muore, nel corpo aveva 97 ovuli di droga: è giallo – Cosa sappiamo Sulla vicenda resta il massimo riserbo da parte degli investigatori - facebook.com facebook Muore a 14 anni e dona il corpo alla scienza: la storia di Nicole e il tumore Dipg x.com