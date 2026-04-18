Muore a 29 anni dopo un intervento in clinica | aperta inchiesta salma sotto sequestro

Da lecceprima.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 29 anni è deceduto il 16 aprile scorso presso una clinica di Lecce. La sua morte ha portato all’apertura di un’indagine da parte delle autorità competenti. La salma è stata posta sotto sequestro mentre si svolgono le verifiche sulle circostanze dell’intervento e sulle eventuali responsabilità. La famiglia ha richiesto chiarimenti in merito all’accaduto.

LECCE - Indagini aperte sul decesso del 29enne Angelo Marzulli di Francavilla Fontana, venuto a mancare lo scorso 16 aprile nella clinica Città di Lecce. Due giorni prima del decesso il giovane si era sottoposto a un intervento chirurgico programmato circa due mesi fa. Angelo soffriva di una.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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