Manutenzione straordinaria delle strade al via il programma annuale degli interventi da oltre 1,7 milioni di euro

È stato avviato il programma annuale di lavori per la manutenzione straordinaria delle strade, con un investimento totale di circa 1,7 milioni di euro. L’intervento prevede una serie di interventi che coinvolgeranno diversi viali e arterie cittadine nel corso del 2026. L’obiettivo è migliorare le condizioni delle strade attraverso lavori di riparazione e manutenzione. Il piano è stato annunciato dagli uffici comunali e riguarda le strade più trafficate del centro urbano.

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