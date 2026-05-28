Il Comune investe 200 mila euro per la rotonda dei Portuali | al via la manutenzione straordinaria

Il Comune ha approvato un progetto di manutenzione straordinaria per la rotatoria dei Portuali, situata vicino al cimitero monumentale. L'intervento prevede un investimento totale di 200 mila euro. Lavori di miglioramento sono stati avviati per intervenire sulla struttura della rotatoria. La decisione è stata presa dalla giunta comunale, che ha dato il via libera all'intervento senza specificare le tempistiche esatte.

Con un investimento complessivo di 200 mila euro, la giunta comunale ha approvato il progetto di manutenzione straordinaria della rotatoria dei Portuali, nei pressi del cimitero monumentale. I lavori previsti rientrano all'interno dell'accordo di programma sottoscritto tra il Comune di Ravenna e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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DAI CAMPI DI QUARTIERE AI PALAZZETTI: IL COMUNE INVESTE OLTRE 36 MILIONI NELLO SPORT | 09/03/2026

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