Da circa un mese, il consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena lavora con due membri in meno, dopo l’uscita di un dirigente che ha preferito mantenere il suo ruolo in un’altra azienda e la decadenza di un altro membro. La situazione si verifica mentre la Banca centrale europea sta effettuando verifiche approfondite sul bank.

In finanza il tempo può valere quanto un voto in consiglio. Lo sanno bene a Siena dove da un mese il consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi opera con due caselle vuote dopo l'uscita di Fabrizio Palermo, che ha scelto di mantenere la guida di Acea, e la decadenza di Carlo Vivaldi. I loro successori designati, Gianluca Brancadoro e Alessandro Caltagirone (i primi due non eletti della lista del cda all'assemblea del 15 aprile, che ha sancito il ritorno in sella dell'ad Luigi Lovaglio con la lista Plt Holding), attendono ancora da Francoforte il via libera necessario per entrare nel board. Una situazione che ha finito per trasformare una procedura apparentemente ordinaria in un piccolo giallo sulla governance dell'istituto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I ritardi della Bce su Mps. Verifiche infinite sul cda

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