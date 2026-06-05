Movida ai raggi X | controlli a tappeto in centro e fra i locali frequentati dai giovani

Notizia in breve

La polizia di Fondi e il reparto prevenzione crimine Lazio hanno effettuato controlli intensivi nelle zone della movida e nei locali frequentati dai giovani in centro città. L'operazione ha coinvolto numerosi esercizi e aree di aggregazione, con ispezioni e verifiche mirate. Nessuna informazione è stata rilasciata sui risultati specifici o eventuali sanzioni elevate. L'intervento si è concentrato sulla prevenzione e sul monitoraggio delle attività nelle zone di maggiore frequentazione giovanile.