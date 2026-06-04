Controlli a tappeto nei locali del centro storico 13mila euro di multe

Durante controlli nel centro storico, sono state identificate 34 persone e ispezionati 4 esercizi commerciali. Tre attività sono state multate, con sanzioni per un totale di 13mila euro. Nessun arresto è stato segnalato. Le operazioni hanno coinvolto forze dell’ordine in modo capillare, con verifiche mirate e controlli di documenti e conformità alle norme vigenti. Le autorità hanno proseguito le verifiche su più locali, mantenendo alta l’attenzione sulla legalità.

34 persone identificate e 4 esercizi commerciali ispezionati di cui 3 sanzionati per un totale di 13mila euro. È questo il risultato del servizio di controllo mirato che la polizia ha svolto ieri pomeriggio nel centro storico, principalmente tra la zona di via Prè e quella della stazione Principe. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Controlli a tappeto nei locali: scattano sanzioni e denunce per violazioni sulla sicurezza

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