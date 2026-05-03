Controlli nella movida di Cantù | locale sospeso per lavoro nero verifiche a tappeto tra piazza Garibaldi e il centro

Durante i controlli effettuati nella zona della movida di Cantù, un locale è stato sospeso a causa di irregolarità legate al lavoro nero. Le verifiche si sono concentrate tra piazza Garibaldi e il centro cittadino, coinvolgendo diversi esercizi e le strade più frequentate durante le ore serali. Le autorità hanno eseguito ispezioni nelle attività commerciali e nei luoghi pubblici della zona, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative vigenti.

Controlli a tappeto nella movida canturina, con verifiche nei locali e nelle strade più frequentate del centro. Nella serata di sabato 2 maggio i carabinieri della compagnia di Cantù, insieme al Nucleo ispettorato lavoro, all’Ispettorato territoriale del lavoro e alla polizia locale, hanno messo.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Cantù nella morsa dei controlli: pattuglie e verifiche a tappeto tra centro e AsnagoPresidi visibili tra Cantù, Asnago e la zona delle giostre: bar controllati, veicoli fermati e verifiche preventive. Movida e rumori, scattano i controlli: verifiche Arpac su un locale del centroIl silenzio della notte, nel cuore della città, si trasforma in terreno di scontro. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Movida sicura. Le attività e i dati dei controlli interforze del fine settimana Notizie; Controlli nella movida a Sassuolo, sequestrati alcolici e droga fuori da un locale; Continuano i controlli settimanali e straordinari nelle zone della movida: controllate 164 persone e 1 locale. Espulso un cittadino irregolare - Questura di Piacenza | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Movida fuori regola tra Borgo Rossini e Lingotto: la polizia locale emette multe per 3.500 euro. Cantù, controlli nei locali della movida: trovato un lavoratore in nero, sospesa un’attivitàNella serata del 2 maggio 2026, i Carabinieri della Compagnia di Cantù, insieme ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro di Como, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como ed alla Polizia L ... comozero.it Controlli nella movida, bambino con un coltello di 15 centimetriControlli a tappeto dei carabinieri nel giorno del Festa dei Lavoratori in diverse zone di Napoli, con un bilancio che evidenzia numerose irregolarità tra sicurezza, lavoro e rispetto delle norme. Le ... ilfattovesuviano.it Nel corso dei controlli dei carabinieri, il cane antidroga Aron ha individuato 165 involucri di sostanza stupefacente facebook